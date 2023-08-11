Как работают мошеннические украинские кол-центры: «Вы нам ничего за это не сделаете»

МОСКВА, 11 августа, ФедералПресс. В начале августа по России прокатилась волна поджогов военкоматов. Отличительной чертой всех случаев стал тот факт, что на преступление шли женщины и пенсионеры, ранее не фигурировавшие в делах об экстремизме.