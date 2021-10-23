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Автомобилистам напомнили о необходимости заплатить транспортный налог в ноябре

Автомобилистам напомнили о необходимости заплатить транспортный налог в ноябре

До 1 декабря автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2020 год. Автомобилисты уже начали получать письма от своих территориальных налоговых органов с его расчетом, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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