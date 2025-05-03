MAPPA продолжит «Кулинарные скитания в параллельном мире» в октябре, а пока пе...

MAPPA продолжит «Кулинарные скитания в параллельном мире» в октябре, а пока первый трейлерMAPPA готовит к показу новые эпизоды вкусного исекая «Кулинарные скитания в параллельном мире»: у второго сезона теперь есть премьерное окно, дебютный трейлер и постер.