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Вечерний Новосибирск

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Сибиряка судят за контрабанду 2,6 млн рублей в аэропорту Толмачево

Сибиряка судят за контрабанду 2,6 млн рублей в аэропорту Толмачево

По данным ведомства, инцидент произошёл в июле 2026 года. Мужчина планировал вылететь из Новосибирска за рубеж международным рейсом.

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