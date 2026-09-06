Глава Росавиации рассказал об использовании ИИ в авиаотрасли

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект в российской авиации применяется при формировании расписания авиакомпаний, работе с пассажирами в аэропортах, в аэронавигационном обеспечении полетов, а также при создании отечественных самолетов, сообщил "НЬЮМ ТАСС" глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях ВЭФ.