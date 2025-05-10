Сорвавших перемирие боевиков ВСУ уничтожили у Купянска: Карта специальной военной операции на Украине на 10 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа фоне праздничного Дня Победы, когда миллионы россиян вспоминали героизм предков, украинские боевики решили сыграть по-своему.
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