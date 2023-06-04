Задержан командир 72 бригады, который обстрелял машину ЧВК "Вагнер" под Артемовском

Бойцы частной военной компании "Вагнер" задержали командира 72 бригады добровольческого 3 корпуса, который из личной неприязни обстрелял машину во время отхода ЧВК из Артемовска, проинформировал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Бойцы частной военной компании "Вагнер" задержали командира 72 бригады добровольческого 3 корпуса, который из личной неприязни обстрелял машину во время отхода ЧВК из Артемовска, проинформировал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
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