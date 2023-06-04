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Задержан командир 72 бригады, который обстрелял машину ЧВК "Вагнер" под Артемовском

Задержан командир 72 бригады, который обстрелял машину ЧВК "Вагнер" под Артемовском

Бойцы частной военной компании "Вагнер" задержали командира 72 бригады добровольческого 3 корпуса, который из личной неприязни обстрелял машину во время отхода ЧВК из Артемовска, проинформировал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

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