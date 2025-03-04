Вэнс: Трамп старался быть добрым и любезным первые полчаса встречи с Зеленским

Президент США держался даже тогда, когда глава киевского режима позволял себе колкости.Первые полчаса встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского американский лидер сталася быть любезным с украинским коллегой.
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