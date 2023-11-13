У автобусов м79, следующих через Текстильщики, продлили маршрут

С 11 ноября проходящий через район Текстильщики маршрут м79 продлили до 13-й городской больницы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожного-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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