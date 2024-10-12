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Китай

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Российская компания FESCO открыла грузовой маршрут "Чэнду-Москва" через Монголию

Санкт-Петербург, 11 октября /Синьхуа/ -- Российская транспортная группа FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из Чэнду /провинция Сычуань, юго-западный Китай/ в Москву через Монголию, сообщила в четверг пресс-служба компании.

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