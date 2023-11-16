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Владивостокский мастер по наращиванию ресниц развеяла мифы про процедуру

Владивостокский мастер по наращиванию ресниц развеяла мифы про процедуру

Первые в мире накладные ренсицы были изобретены всемирно известным визажистом Максом Фактором, чьим именем назван популярный косметический бренд, еще в 1927 году для актрисы Филлис Хейли в мюзикле «Чикаго».

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