Владивостокский мастер по наращиванию ресниц развеяла мифы про процедуру

Первые в мире накладные ренсицы были изобретены всемирно известным визажистом Максом Фактором, чьим именем назван популярный косметический бренд, еще в 1927 году для актрисы Филлис Хейли в мюзикле «Чикаго».
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