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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов и Еременко не выступят на Гран-при в Москве из-за травмы. Ранее фигуристка получила рассечение ноги после столкновения на разминке

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.  Три недели назад на Гран-при в Красноярске Елизавета Шанаева, выступающая в паре с Павлом Дроздом, случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки.

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