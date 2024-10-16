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Информационный марафон - стартуем

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  • Александр Ляшенко
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Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию

Угроза с юга: подбрюшье РФ превращается в Турцию

Новость, распространённая изданием Trtrussian.com, о том, что министерство национального образования Турции объявило о внесении фундаментальных изменений в учебную программу по истории с заменого термина «Центральная Азия» на «Туркестан», вызвала большой переполох, но не стала неожиданностью.

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