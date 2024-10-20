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Ветеринар назвала продукты, которые могут убить кошек

Ветеринар назвала продукты, которые могут убить кошек

При покупке корма необходимо тщательно проверять его состав.Елена Алешина, руководитель ветеринарной клиники в Кунцево, акцентировала внимание на значимости правильного питания кошек.

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