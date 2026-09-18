Почему после уборки в голове вдруг проясняется: мозг просто устал от бардака

Знакомо ли вам это чувство? Только что комната напоминала поле боя после хорошей вечеринки, а через полчаса — всё разложено по местам, стол чистый, и вдруг в голове будто включается лампочка.
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