Вице-премьер Новак: РФ планирует реализовать новые проекты в торговле с Турцией

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, выступая на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции, завил, что страны планируют нарастить торговый оборот и расширить сотрудничество, а также увеличить долю расчетов в национальных валютах, передает ТАСС.