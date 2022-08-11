Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Астрахани приступили к гидравлическим испытаниям сетей теплоснабжения

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Астрахани приступили к гидравлическим испытаниям сетей теплоснабжения

Все ремонтно-профилактические работы проводятся в соответствии с планом и будут завершены в установленные сроки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх