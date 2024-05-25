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Мусорный ад под окнами: жители Амазара живут на свалке

Мусорный ад под окнами: жители Амазара живут на свалке

В Амазаре чиновники создали экологическую катастрофу, превратив жизнь местных жителей в ад. Как сообщили в региональном отделении Народного фронта, поселок уже два года находится на мусорном полигоне, где свозят отходы со всей округи.

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