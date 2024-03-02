Президент ФИА о скандале в «Ред Булл»: «Это вредит спорту»

В четверг на первом этапе сезона-2024 в Бахрейне разразился новый скандал вокруг руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, когда многие функционеры гоночной серии, а также аккредитованные журналисты получили письма со ссылкой на архив со скриншотами (их достоверность невозможно подтвердить) предполагаемой переписки шефа чемпионского коллектива.
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