Президент ФИА о скандале в «Ред Булл»: «Это вредит спорту»

В четверг на первом этапе сезона-2024 в Бахрейне разразился новый скандал вокруг руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, когда многие функционеры гоночной серии, а также аккредитованные журналисты получили письма со ссылкой на архив со скриншотами (их достоверность невозможно подтвердить) предполагаемой переписки шефа чемпионского коллектива.