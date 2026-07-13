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ТАСС

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ВС Йемена ударили по аэропорту Саны из-за иранского самолета

ДОХА, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Йемена нанесли удар по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта города Сана, который находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", чтобы предотвратить посадку иранского самолета.

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