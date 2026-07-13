ВС Йемена ударили по аэропорту Саны из-за иранского самолета

ДОХА, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Йемена нанесли удар по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта города Сана, который находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", чтобы предотвратить посадку иранского самолета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)