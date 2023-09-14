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Летчики Балтийского флота нанесли массированные удары по наземным целям

Летчики Балтийского флота нанесли массированные удары по наземным целям

В рамках планового учения флотского авиасоединения летчики морской авиации Балтийского флота отработали вопросы практического бомбометания и нанесения ракетных ударов по полигону в Калининградской области.

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