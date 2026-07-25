Очередной «писдил»: Вашингтон и Тегеран подготовили новое соглашение о мире

Вашингтон и Тегеран подготовили очередное соглашение о мире Коллаж "Блокнота" Стороны уже подписывали в июне меморандум о прекращении войны, который нарушили через несколько дней, теперь готово очередное соглашение.
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