Дачная скорая: вызовут ли врача, если у вас нет прописки в регионе

При некритичных симптомах следует звонить по номеру 122 и оформлять вызов Дачный сезон в самом разгаре, и вместе с отдыхом на природе нередко приходят неожиданные проблемы со здоровьем – от высокой температуры до обострения хронических заболеваний.
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