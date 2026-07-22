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Дачная скорая: вызовут ли врача, если у вас нет прописки в регионе

Дачная скорая: вызовут ли врача, если у вас нет прописки в регионе

При некритичных симптомах следует звонить по номеру 122 и оформлять вызов Дачный сезон в самом разгаре, и вместе с отдыхом на природе нередко приходят неожиданные проблемы со здоровьем – от высокой температуры до обострения хронических заболеваний.

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