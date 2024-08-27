Операторы FPV-дронов уничтожили французскую САУ Caesar под Угледаром

Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images Операторы дронов-камикадзе подразделений беспилотной авиации бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar под Угледаром на Южнодонецком фронте.
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