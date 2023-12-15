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30 лет спустя: фотограф воссоздал старые портреты, снятые в родном городке

30 лет спустя: фотограф воссоздал старые портреты, снятые в родном городке

В конце 70-х — начале 80-х парамедик Крис Порз часами бродил по улицам города Питерборо (графство Кембриджшир, Великобритания) и снимал пеструю публику, которая шла ему навстречу: полицейских, панков, братьев и сестер, влюбленные парочки, уличных торговцев и подростков.

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