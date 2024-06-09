Воспитатель детского дома украла у сироты более 1 миллиона рублей

лл

лина любимцева

Я хочу сказать что российская служба СОЦЗАЩИТЫ - это вовсе НЕ ЗАЩИТА!! А НАПАДЕНИЕ!!... тТм такие стервятники сидят! Они только НЕ ДАВАТЬ, НЕ ПУЩАТЬ И НЕ РАЗРЕШАТЬ!! СИРОТАМ... делают... Они все работают ТОЛЬКО НА СЕБЯ!! Детям-сиротам дают квартиры из старого фонда, сделают дешевый косметический ремонт, и все начинает разваливаться, течь и дуть со всех углов через год после "ввода в эксплуатацию"... ВОТ ТАК!! А САМИ эти "соцзащитнички" имеют по 50 квартир в новостройках, причем не покупали, а ОТЖАЛИ эти квартиры У СИРОТ!! Почти всем сиротам приходится биться за каждую свою, положенную по Закону, квартиру. И если у него нет опытных людей рядом, он эту квартиру ВООБЩЕ НЕ ПОЛУЧИТ. А останется на улице!! Так что, ничего удивительного в том что у сироты отжали деньги - НЕТ!! ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ "СОЦЗАЩИТНЫХ" служак!!