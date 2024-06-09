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Воспитатель детского дома украла у сироты более 1 миллиона рублей

Воспитатель детского дома украла у сироты более 1 миллиона рублей

Воспитатель детского центра в Могочинском районе вместе с подельниками похитила у воспитанника предусмотренные ему законом 1,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

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Комментарии
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лина любимцева
Я хочу сказать что российская служба СОЦЗАЩИТЫ - это вовсе НЕ ЗАЩИТА!! А НАПАДЕНИЕ!!... тТм такие стервятники сидят! Они только НЕ ДАВАТЬ, НЕ ПУЩАТЬ И НЕ РАЗРЕШАТЬ!! СИРОТАМ...  делают...  Они все работают ТОЛЬКО НА СЕБЯ!! Детям-сиротам дают квартиры из старого  фонда, сделают  дешевый косметический ремонт, и все начинает разваливаться, течь и дуть со всех углов через год после &quot;ввода в эксплуатацию&quot;... ВОТ ТАК!! А САМИ эти &quot;соцзащитнички&quot; имеют по 50  квартир в новостройках, причем не покупали, а ОТЖАЛИ эти квартиры У СИРОТ!! Почти всем сиротам приходится биться за каждую свою, положенную по Закону, квартиру. И если у него нет опытных людей рядом, он эту квартиру ВООБЩЕ НЕ ПОЛУЧИТ. А останется на улице!! Так что, ничего удивительного в том что у сироты отжали деньги - НЕТ!! ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ &quot;СОЦЗАЩИТНЫХ&quot; служак!!
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