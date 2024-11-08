Песков: информацию о базе разведывательных дронов у границ РФ нужно проверять

TASS/EPA/JANNE KURONEN Информацию в прессе о разворачиваемой в Финляндии базе беспилотнитников для сбора разведывательной информации об РФ необходимо проверять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.