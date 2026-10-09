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Аргументы и Факты

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«Кубок Кремля» по бильярду соберет сильнейших спортсменов из 12 стран

«Кубок Кремля» по бильярду соберет сильнейших спортсменов из 12 стран

Спортсмены из 12 стран станут участниками XX турнира по бильярдному спорту «Кубок Кремля», стартующего в российской столице в пятницу, сообщает АГН «Москва».

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