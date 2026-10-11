Роскачество: употребление камбалы поддержит щитовидную железу и давление

Камбала — ценный продукт питания, который заслуженно включают в оздоровительные диеты. В её мясе содержится легкоусвояемый белок, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, соли фосфора, рибофлавин, тиамин, пиридоксин, никотиновая и пантотеновая кислоты.
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