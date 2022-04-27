Газета.ру
Газета.ру

На Украине заявили об организации 660 хакерских атак против компаний России и Белоруссии

Киев причастен к организации более 660 хакерских атак на предприятия и учреждения России и Белоруссии, заявил в интервью испанской газете El País вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

