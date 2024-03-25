«Мать мне братьев-сестер не родила, а теперь заболела, и одна я ее, лежачую, не потяну!» – жалуется дочь— …Почему-то моя мать всю свою жизнь была уверена, что никакой стакан воды в старости ей не понадобится, – рассказывает тридцатидвухлетняя Полина.