«Мать мне братьев-сестер не родила, а теперь заболела, и одна я ее, лежачую, не потяну!» – жалуется дочь— …Почему-то моя мать всю свою жизнь была уверена, что никакой стакан воды в старости ей не понадобится, – рассказывает тридцатидвухлетняя Полина.
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