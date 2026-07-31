Киев хочет задействовать американские F-16 для ударов по российской территории Бандеровский режим хочет задействовать американские истребители .
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Киев хочет задействовать американские F-16 для ударов по российской территории Бандеровский режим хочет задействовать американские истребители .
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