На территории Республики Крым введен режим ограничения потребления электроэнергии. Как сообщили в компании «Крымэнерго», меры носят вынужденный характер и направлены на предотвращение масштабных аварий, а также на обеспечение стабильной работы энергосистемы полуострова в сложных условиях.