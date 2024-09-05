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"Улыбки у них совершенно одинаковые". Иван Ургант поделился архивным фото своей бабушки Нины Ургант и дочери, которую назвал в честь неё

"Улыбки у них совершенно одинаковые". Иван Ургант поделился архивным фото своей бабушки Нины Ургант и дочери, которую назвал в честь неё

Иван Ургант опубликовал в инстаграме* архивную фотографию своей бабушки, актрисы Нины Ургант, которая скончалась несколько лет назад.

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