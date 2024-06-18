Где заказать роллы в Тюмени: топ-5 самых вкусных суши-баров города

ТЮМЕНЬ, 18 июня, ФедералПресс. Международный день суши празднуют сегодня в мире. Для поклонников японской кухни «ФедералПресс» подготовил особый «сет» из пяти лучших суши-баров города, по мнению его жителей.
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