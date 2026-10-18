Но диагональ пока неизвестна Бренд RedMagic представил игровой монитор с лаконичным названием 5К, который имеет соответствующее разрешение и при этом подсветку Mini-LED.
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