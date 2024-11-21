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Царьград

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Роскомнадзор устроит учения по отключению Интернета: когда это случится и чего ждать пользователям

Роскомнадзор устроит учения по отключению Интернета: когда это случится и чего ждать пользователям

Россию отключат от глобальной сети.В декабре 2024 года Роскомнадзор планирует провести учения по отключению русского интернета от глобальной сети.

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