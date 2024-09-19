Роберт Шварцман встретился с японским дрифтером

СоцсетиРоссийско-израильский пилот Роберт Шварцман в 2024 году дебютировал в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в составе команды AF Corse, во время визита в Японию на гонку «6 часов Фудзи», встретился с японским дрифтером Дайго Сайто.
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