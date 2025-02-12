🛸Над Сахалином засняли НЛО в форме диска Запись сделана по всей видимости с борта вертолёта. Неопознанный летающий объект на ней снят с небольшого расстояния, его можно хорошо рассмотреть.
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🛸Над Сахалином засняли НЛО в форме диска Запись сделана по всей видимости с борта вертолёта. Неопознанный летающий объект на ней снят с небольшого расстояния, его можно хорошо рассмотреть.
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