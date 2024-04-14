Самые популярные электромобили в России

ZEEKR 001 пользуется популярностью как у корпоративных, так и частных владельцев. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало самые популярные электромобили у частных и корпоративных владельцев по состоянию на начало 2024 года.
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