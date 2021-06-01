Интервью Андрея Белоусова о «нахлобучивших» государство металлургах…

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал РБК о повестке Петербургского форума, эпицентре коронакризиса, правительственной «стратегии изменений» и о «нахлобучивших» государство металлургах… О повестке ПМЭФ-2021 «Модель форума существенно поменялась: часть людей будет находиться офлайн — в залах, на пленарке, а часть людей будет находиться в режиме видеоконференции.