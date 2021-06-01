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Интервью Андрея Белоусова о «нахлобучивших» государство металлургах…

Интервью Андрея Белоусова о «нахлобучивших» государство металлургах…

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал РБК о повестке Петербургского форума, эпицентре коронакризиса, правительственной «стратегии изменений» и о «нахлобучивших» государство металлургах… О повестке ПМЭФ-2021 «Модель форума существенно поменялась: часть людей будет находиться офлайн — в залах, на пленарке, а часть людей будет находиться в режиме видеоконференции.

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Elena Zginnik
правильно Белоусов говорит,как истинно русский мужик_о том что санкции нас и подстегнули,-это как в известном анегдоте, когда ведут на расстрел русского, американца,англичанина и француза и вот русский просит последнюю просьбу исполнить фашисту-дать пинка кирзовым сапогом ему под задницу,ну тот и с радостью и пнул,после чего русский отобрал автомат у фашиста и пересрелял всю расстрельную команду и вот бегут они лесом и бедолага француз спрашивает,что это было и ответ-...у нас нация такая-пока пинка под задницу не получим-ничего делать не будем...
Garry
государство вернет СЕБЕ ЗА МЕТАЛЛ в виде налогов....А ПРОСТЫЕ ЛЮДИ отсосут???
Ночной кошмар
А ты металл соси, простой ты наш...)))
Vladimir Lioubimcev
А пути борьбы с бедностью (вернее бедными) один.... Понизить прожиточный минимум, и все сразу станут богатыми!
Vladimir Lioubimcev
И в отношении металлургов. Конечно, если металлурги закупают сырье по внутренним ценам, а свою отпускную цену конечного продукта выдают по мировым ценам, это недопустимо. Хотя так делают не только металлурги. так во всем и по всей России...
Александр Донигевич
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ - ЕМКОЕ СОВЕТСКОЕ СЛОВО - спекуляция и СПЕКУЛЯНТ от министра, депутата и ниже кроме рабочего и пахаря ИМ" НИЗЗЗЯ "

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