22 июля 1851 года страшный шум раздался из дома Василия Кобелькова, посадника города Вознесенска Оренбургской губернии и успешного бизнесмена.
Колобок
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22 июля 1851 года страшный шум раздался из дома Василия Кобелькова, посадника города Вознесенска Оренбургской губернии и успешного бизнесмена.
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