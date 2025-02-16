Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Орбан: Россия побеждает, мы совершили историческую ошибку

Орбан: Россия побеждает, мы совершили историческую ошибку

Венгры помнят, что русские «трижды оккупировала» их страну, однако это не помешало правительству в Будапеште в 2010 году заключить сделку об экономическом сотрудничестве с Владимиром Путиным, несмотря на все исторические разногласия, и Россия с тех пор всегда держала слово.

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