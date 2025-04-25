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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей Адыгеи с Днем Государственного флага Адыгеи!

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей Адыгеи с Днем Государственного флага Адыгеи!

От всей души поздравляю жителей Адыгеи с Днем государственного флага нашей республики! Сегодня мы отдаем дань уважения государственному символу нашего региона, олицетворяющему связь прошлого, настоящего и будущего республики; единство народов, в мире и согласии проживающих на этой прекрасной земле, в стремлении видеть Адыгею динамично развивающимся и процветающим регионом в составе нашей великой Родины – России.

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