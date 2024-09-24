Как оформить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала: сумма и условия получения

Семьи с детьми имеют право на материнский капитал. Эти денежные средства можно вложить в покупку жилья, образование детей, пенсию матери, а можно оформить заявку и получать из маткапитала ежемесячные выплаты.
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