Чтобы народ не боялся мобилизации: В парламенте Украины предложили ввести военное обучение депутатов и чиновников

В Верховной раде Украины придумали «оригинальный» способ мотивации украинцев не бояться мобилизации. Лидер правящей фракции парламента «Слуга народа», представляющей интересы президента Зеленского, Давид Арахамия предложил ввести обязательное военное обучение для всех депутатов и госчиновников в «частичном формате».