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Арно Хидирбегишвили: Когда потомков грузин заинтересует - как продавали Грузию, пусть прочтут эти строки

Арно Хидирбегишвили: Когда потомков грузин заинтересует - как продавали Грузию, пусть прочтут эти строки

Когда после ликвидации СССР и войны в Абхазии я сотни раз, в газетах и по телевидению, объяснял - почему, объяви Грузия о военном и политическом нейтралитете, она может выменять у России свой нейтральный внешнеполитический курс - на Абхазию, грузинские «политологи» за глаза прозвали меня «Товарищ Нейтралитет» и избегали приходить на теледебаты с моим участием, за что я прозвал их «проктополитологами» - то есть, трактующими события исключительно задним числом, post factum, в угоду действующей власти (см.

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