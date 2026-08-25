РЕН ТВ: иностранка оказалась в плену у сургутянина, прилетев в РФ на заработки

Сургутянин заманил иностранку в Россию, обещая работу, и запер ее дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.Все началось еще в 2016 году — женщина из Самарканда познакомилась в соцсетях с мужчиной, который представился сотрудником УФМС.
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