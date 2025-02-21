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Царьград

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Выковать птичку весны: Чем удивят центральные площадки "Московской Масленицы"

Выковать птичку весны: Чем удивят центральные площадки "Московской Масленицы"

Выяснилось, что приготовили для москвичей на Масленичные гуляния.Уже с сегодняшнего дня жителей столицы ждут на фестивале "Московская Масленица", где все желающие смогут попробовать десятки видов блинов.

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