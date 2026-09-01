Польские спецслужбы подозревают, что пожар на фабрике дронов был терактом

Польские спецслужбы подозревают, что пожар на фабрике дронов WB Electronics произошел в результате теракта.
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