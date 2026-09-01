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Польские спецслужбы подозревают, что пожар на фабрике дронов был терактом

Польские спецслужбы подозревают, что пожар на фабрике дронов был терактом

Польские спецслужбы подозревают, что пожар на фабрике дронов WB Electronics произошел в результате теракта.

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